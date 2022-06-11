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İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2022 14:31
İtalya'nın kuzeyindeki Lucca şehrinden kalkan ve içinde 1 pilot ile 2 Lübnanlı ve 4 Türk’ün olduğu helikopter kayboldu. Kayıp helikopterden yaklaşık 48 saattir haber yok. İçinde Eczacıbaşı Holding'in dört çalışanının da bulunduğu helikopterin düştüğü tahmin ediliyor. İtalyan basını helikopter pilotunun cep telefonundan gelen son sinyalin tespit edildiğini yazdı. Ancak henüz helikopter bulunamadı. Peki kayıp helikopter nasıl bulunacak? Pilotun telefonundan alınan sinyal ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan Pilot Mehmet Seyit Türker anlattı. Öte yandan kayıp helikopter için İtalyan Hava Kuvvetleri devreye girerken flaş bir açıklama bu kez Eczacıbaşı Holding'ten geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çekya'da yaptığı açıklamada, İtalya'da düşen helikopterin düştüğü yerin tespit edildiği bildirdi. İtalya'da düşen helikopterde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.
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