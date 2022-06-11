11 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İtalya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
İtalya'daki 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İtalya ANSA Ajansı, 5 kişinin cenazesine ulaşıldığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı canlı yayında detayları aktardı.