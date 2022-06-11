11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İtalya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

İtalya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2022 14:46
İtalya'daki 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İtalya ANSA Ajansı, 5 kişinin cenazesine ulaşıldığını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı canlı yayında detayları aktardı.
A Haber ekibine taciz ateşi!
A Haber ekibine taciz ateşi!
Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
HDK operasyonunda HDP’liler tutuklandı
HDK operasyonunda HDP'liler tutuklandı
Meral Akşener adayı olacak mı? İşte cevabı
Meral Akşener adayı olacak mı? İşte cevabı
PKK ininde terör mühimmatı!
PKK ininde terör mühimmatı!
Yabancılara ikamet yasağıyla ilgili yeni karar!
Yabancılara ikamet yasağıyla ilgili yeni karar!
5 ilde ’Ateşin Çocukları’na operasyon!
5 ilde 'Ateşin Çocukları'na operasyon!
Doğu’nun incisi Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Doğu'nun incisi Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Davalar İBB aleyhine sonuçlanıyor
Davalar İBB aleyhine sonuçlanıyor
Daha Fazla Video Göster