İtalya eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Camporini A Haber’de: Türkiye’nin yerli silahları dikkat çekiyor

Türkiye son yıllarda hem diplomasi hem de savunma sanayii alanında yaptığı atılımlarla adından söz ettiriyor. Ülkelerin yakın markajında olan Türkiye'nin kritik dönemlerde oynadığı roller de dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da İtalya eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Vincenzo Camporini ve İtalya eski NATO daimi temsilcisi Stefano Stefanini ile bir araya geldi. Türkiye'nin yerli ve milli silahlarından, olası bir nükleer savaş endişesine kadar birçok soruyu sordu. İşte tüm cevaplar…

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