23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İtalya eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Camporini A Haber’de: Türkiye’nin yerli silahları dikkat çekiyor

İtalya eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Camporini A Haber’de: Türkiye’nin yerli silahları dikkat çekiyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 09:39
Türkiye son yıllarda hem diplomasi hem de savunma sanayii alanında yaptığı atılımlarla adından söz ettiriyor. Ülkelerin yakın markajında olan Türkiye'nin kritik dönemlerde oynadığı roller de dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da İtalya eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Vincenzo Camporini ve İtalya eski NATO daimi temsilcisi Stefano Stefanini ile bir araya geldi. Türkiye'nin yerli ve milli silahlarından, olası bir nükleer savaş endişesine kadar birçok soruyu sordu. İşte tüm cevaplar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’ye övgü: Akıllıca işler yapıldı
Türkiye'ye övgü: Akıllıca işler yapıldı
Polonya’da Türk rüzgarı esti!
Polonya’da Türk rüzgarı esti!
8 ilde DEAŞ’a operasyon! 24 şüpheli yakalandı
8 ilde DEAŞ'a operasyon! 24 şüpheli yakalandı
Bakan Fidan’dan Kurum’a övgü dolu sözler!
Bakan Fidan'dan Kurum'a övgü dolu sözler!
CHP’li Lütfü Savaş platformdan aşağıya uçtu!
CHP'li Lütfü Savaş platformdan aşağıya uçtu!
Başkan Erdoğan, Tekirdağ’da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: Tekirdağ’ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım
Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi: Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım
Çanakkale için projeleri neler?
Çanakkale için projeleri neler?
B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
B sınıfı ehliyette 125 CC motosiklet izni!
Afette yıkılan Galeria sitesi davası!
Afette yıkılan Galeria sitesi davası!
Bakan Koca yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi!
Bakan Koca yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi!
Başkan Erdoğan’dan Çankırı’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Çankırı'da önemli açıklamalar
13 şüpheli daha gözaltına alındı
13 şüpheli daha gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster