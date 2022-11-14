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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor!

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Giriş: 14.11.2022 09:32
Son dakika haberleri… İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan bombalı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. İstiklal Caddesi’indeki hain saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor. Saldırının gerçekleştiği noktaya karanfiller bırakıldı.
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