15 Kasım 2022, Salı
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor!
Son dakika haberleri… İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan bombalı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. İstiklal Caddesi’indeki hain saldırıda hayatını kaybedenler anılıyor. Saldırının gerçekleştiği noktaya karanfiller bırakıldı.