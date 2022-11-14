15 Kasım 2022, Salı
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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı! Türkiye şehitlerine veda etti
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını Yitiren Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Adana'da ebediyete uğurlandı. İstanbul’da ise aynı saldırıda şehit düşen Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar ile Adem ve Mukaddes Topkara son yolculuklarına uğurlandı. Detayları sıcak noktalarda bulunan A Haber muhabirleri aktardı.