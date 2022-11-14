15 Kasım 2022, Salı
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İSTİKLAL CADDESİ’NDEKİ BOMBALI SALDIRIDA YARALANANLARIN SAĞLIK DURUMU NASIL? “İki kişinin durumu kritik”
Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 81 kişi yaralandı. A Haber ekibinden Esra Keskin yaralılardan bir kısmının kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden son gelişmeleri aktardı. Yoğun bakımda bulunan 5 yaralıdan 2'sinin durumu ağır...