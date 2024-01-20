İşte Türkiye’nin uzay yolculuğu serüveni! İlk uzay yolcusu: Alper Gezeravcı | ANALİZ

Tam bağımsızlık idealine odaklanan Türkiye, Milli Uzay Programı'nda belirlediği hedefleri de bir bir gerçekleştiriyor. İlk insanlı uzay yolculuğu da işte onlardan biri. Detaylar Türkiye'nin uzay yolculuğunu anlatan analiz haberimizde...

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