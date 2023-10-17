İŞTE SOYKIRIMIN FOTOĞRAFLARI! Katil İsrail Gazzeli sivilleri katlediyor...

Çocuklar ölüyor dünya susuyor. İsimlerini ellerine yazıyorlar… İşte dünyanın görmediği o fotoğraflar İsrail'in Gazze katliamının boyutunu biz kez daha gözler önüne serdi.

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