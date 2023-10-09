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İşte Gazze’ye bombanın düşme anı! Bina uçaklar tarafından böyle vuruldu

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 16:11
İsrail tarafından ablukaya alınan elektriği-suyu-yakıt- ve gıdası kesilen Gazze’de savaş jetleri sivil noktaları hedef alıyor. İsrail savaş uçakları Gazze’de bir binayı böyle bombaladı. O anlar kamera ile kayıt altına alındı.
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