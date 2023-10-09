İşte Gazze’ye bombanın düşme anı! Bina uçaklar tarafından böyle vuruldu

İsrail tarafından ablukaya alınan elektriği-suyu-yakıt- ve gıdası kesilen Gazze’de savaş jetleri sivil noktaları hedef alıyor. İsrail savaş uçakları Gazze’de bir binayı böyle bombaladı. O anlar kamera ile kayıt altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN