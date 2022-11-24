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İşte eli kanlı örgüt PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerimiz “Beni öldürende yoktur din iman”

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Giriş: 24.11.2022 22:03
Maşası batılı emperyalistlerinden elinde olan terör örgütü PKK, Kürt, Türk, genç, yaşlı, çocuk demeden masum insanlarımızın canına kast ediyor. Kendini devleti için adayan askerimize, polisimize, hemşiremize, öğretmenlerimize de silah uzatan eli kanlı örgüt vatanseverleri pusu kurarak kalleşçe şehit ediyor. Kimisi hayatlarının baharında, kimisi emekli olmak üzereyken şehadete yürüdü. Tek amaçları vardı. Türkiye’nin geleceğini emanet edeceği genç nesilleri eğitmek. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde şehit öğretmenlerimizi bir kere daha saygıyla yad ediyoruz. İşte PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerimiz için A Haber’in hazırladığı analiz haber…

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