24 Mayıs 2022, Salı
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İşte Başkent Ankara'nın gündemini
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Detayları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal canlı yayında aktardı.