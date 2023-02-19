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İşte Antakya'daki büyük yıkım! A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 19.02.2023 12:33
Deprem, Hatay'ın Antakya ilçesini tamamen yıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. A Haber bölgeyi havadan görüntüledi.
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