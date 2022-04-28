28 Nisan 2022, Perşembe
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İşte 27 günlük operasyon bilançosu! yurt içi, Suriye ve Kuzey Irak’ta toplam 293 PKK'lı öldürüldü
Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Suriye’de sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla ilgili ayrıntıları ve 27 günlük bilançoyu A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ile detaylandırdık.