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İşte 27 günlük operasyon bilançosu! yurt içi, Suriye ve Kuzey Irak’ta toplam 293 PKK'lı öldürüldü

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Giriş: 28.04.2022 17:34
Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Suriye’de sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla ilgili ayrıntıları ve 27 günlük bilançoyu A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ile detaylandırdık.
İşte 27 günlük operasyon bilançosu!
İşte 27 günlük operasyon bilançosu!
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