27 Şubat 2024, Salı
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İstanbul'un kaderinin değiştiği gün
Bundan 29 yıl önce, 27 Mart 1994 tarihinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıdı. Erdoğan, azmi, siyasetin içinden gelmesi ve karizmasıyla siyasetin o zorlu basmaklarını emin adımlarla tırmandı. Yoluna defalarca engeller çıktı, taşlar konuldu ama o pes etmedi. Ve kısa sürede, İstanbul'un çözülemez denilen sorunlarını çözdü, kronikleşesen hastalıklarını tedavi etti. İşte Başkan Erdoğan'ın İstanbul hikayesi.