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İstanbul’un fethinin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaşanıyor! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidanlar toprakla buluştu
Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde bugün fidanlarla buluştu. İstanbul'un fethini temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek. İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti. Öte yandan tören için millet bahçesine yüz binlerce İstanbullu akın etti.