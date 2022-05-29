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İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü! Kutlu zafer nasıl gerçekleşti?

A Haber
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Giriş: 29.05.2022 12:30
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk fidanlar dikilecek. Kutlu zaferin yıl dönümü coşkuyla kutlanırken vatandaşlar programa akın ediyor. Peki kutlu zafer nasıl geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar konuğu olan tarih araştırmacısı Prof. Dr. Fahameddin Başar değerlendirdi.
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