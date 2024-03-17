17 Mart 2024, Pazar
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İstanbul’daki mega projeler olmasaydı ne olurdu? | ÖZEL DOSYA
İstanbul'da trafiği rahatlatmak için son 22 yılda bir çok mega projeye imza atıldı. Onların başında Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim köprüsü geldi. Peki bu önemli projeler İstanbul trafiğinin azalmasına nasıl bir katkı sağladı? İşte rakamlarla bu sorunun yanıtı...