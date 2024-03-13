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İstanbul’da trafik sorunu nasıl çözülecek? Murat Kurum’un İstanbul vizyonu | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 09:04
"İstanbul vizyonu, ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur." diyen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde megakentte hayata geçireceği projeleri anlatmayı sürdürüyor. Peki İstanbul'un çözüm bekleyen acil sorunları neler? Murat Kurum, hangi çözüm vaatlerinde bulunuyor? Detaylar analiz haberimizde…
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