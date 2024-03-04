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İstanbul’da sis etkili oluyor! Trafik ne durumda? Hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 09:22
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul’da sis etkili oluyor. Hava ve trafiğin notlarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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