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İstanbul'da sabah trafiği! Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 09:25
İstanbul’da 23 Nisan tatilinin ardından başlayan mesai saatiyle beraber trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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