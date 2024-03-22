İstanbul'da Mahzen-17 operasyonu! Bir organize suç çetesi daha çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını tutuklu bulunan Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 40 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN