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İstanbul'da Gazze yürüyüşü! Öğle namazı sonrası halk Beyazıt meydanında toplandı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 15:44
İstanbul'da Gazze yürüyüşü düzenlendi. Öğle namazı sonrası toplnan halk, Beyazıt meydanında gösteri düzenledi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o noktadan detayları aktardı.
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