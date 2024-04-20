İstanbul'da Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan Hamas lideri Haniye görüşmesi sona erdi

İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ederken; İran-İsrail gerginliği de bölgedeki ateşi yükseltti. Şu ana kadar Gazze'de ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmazken, Türkiye'nin Filistin için diplomasi mücadelesi devam ediyor. Bu mücadele kapsamında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan'ın Haniye ile görüşmesi sona ererken görüşme yaklaşık 2.30 saat sürdü.