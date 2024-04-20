20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan Hamas lideri Haniye görüşmesi sona erdi

İstanbul'da Gazze diplomasisi! Başkan Erdoğan Hamas lideri Haniye görüşmesi sona erdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2024 17:28
İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ederken; İran-İsrail gerginliği de bölgedeki ateşi yükseltti. Şu ana kadar Gazze'de ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmazken, Türkiye'nin Filistin için diplomasi mücadelesi devam ediyor. Bu mücadele kapsamında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan'ın Haniye ile görüşmesi sona ererken görüşme yaklaşık 2.30 saat sürdü.
İstanbul’da Gazze diplomasisi!
İstanbul'da Gazze diplomasisi!
Anadolu toprakları tıp kaynakları için önemli
"Anadolu toprakları tıp kaynakları için önemli"
Tarihi binada yangın!
Tarihi binada yangın!
İncirlik ana jet üssü oldu!
İncirlik ana jet üssü oldu!
İstanbul’da Gazze diplomasisi!
İstanbul’da Gazze diplomasisi!
Fidan ile Mısırlı mevkidaşı arasında kritik görüşme
Fidan ile Mısırlı mevkidaşı arasında kritik görüşme
Olası İstanbul depremi yakın mı? Japon uzman A Haber’de
Olası İstanbul depremi yakın mı? Japon uzman A Haber'de
Teröre bir darbe daha! Hepsi yok edildi
Teröre bir darbe daha! Hepsi yok edildi
Depremin ardından Tokat!
Depremin ardından Tokat!
Saldırıların şifresi! İran’ın 2 asıl amacı
Saldırıların şifresi! İran'ın 2 asıl amacı
AK Parti’de değişim süreci nasıl olacak?
AK Parti’de değişim süreci nasıl olacak?
Hamas lideri Haniye Türkiye’ye geliyor!
Hamas lideri Haniye Türkiye'ye geliyor!
Daha Fazla Video Göster