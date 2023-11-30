İstanbul’da gasp çetesine operasyon! 14 kişilik kalaşnikoflu çeteye baskın

İstanbul'da 6 günde 4 aracı silah zoruyla gasp eden kalaşnikoflu gasp şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. İşte operasyonun detayları...

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