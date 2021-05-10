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İstanbul’da "Biontech" harekatı! Tek bir doz bile ziyan olmasın diye hastaneler arası "insan transferi"

DHA
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Giriş: 10.05.2021 13:17
Biontech aşıları için saklandıkları depolardan, uygulandığı aşılama merkezlerine kadar "iğneyle kuyu kazar gibi" saatler süren planlamalar yapılıyor. Randevu alıp aşıya gelmeyenlerin dozları, sonraki randevulara aktarılıyor. Gün sonunda da elde kalan doz varsa, yakın bölgelerdeki hastaneler arasında "insan transferi" başlıyor. Bir doz aşının dahi ziyan olmaması için randevusuna gelen vatandaşlar, randevuya gelmeyenlerin olduğu diğer hastaneye naklediliyor. Böylelikle günlük aşılama işlemi, mutlaka "zayiatsız" tamamlanıyor.
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