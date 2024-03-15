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İstanbul’da acı, New York’ta keyif! Aci ailesinin gülümseme isyanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 09:20
Güncelleme:15.03.2024 09:21
Türkiye'nin gündemine oturan kazanın baş aktörü Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok havalimanından sonra ilk kez böyle görüntülendi. Fotoğrafın çekildiği yer anne-oğulun firar ettiği Amerika ve en az kaçışları kadar tepki çekti bu fotoğraf da. Bir aile günlerdir acıdan uykuya bile dalamazken, onların yüzündeki bu ifadeyi görüp tepkisiz kalmak çok da mümkün değil.
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