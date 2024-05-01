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İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri! Yollar kapandı, toplu taşıma ücretsiz

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 01.05.2024 08:53
İstanbul'un kritik noktalarında 1 Mayıs önlemleri alındı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyede. İstanbul'da 29 cadde trafiğe kapalı olacak. İl genelinde 264 noktada 42 bin 434 polis görev yapacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, “1 mayıs için 40 ayrı yer ve güzergah belirlendi.” açıklaması yapmıştı. 1 Mayıs’a dair tüm detayları A Haber muhabirleri sıcak noktalardan anlattı.
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