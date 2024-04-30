İstanbul’da 1 Mayıs nasıl kutlanacak? İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri neler?

Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Peki İstanbul'da 1 Mayıs nasıl kutlanacak? Sendikalar Taksim ile ilgili tavrı ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş Taksim'den detayları aktardı.

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