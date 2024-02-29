İstanbul yoğun sis altında! Sisli hava ne kadar sürecek?

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor. Sisli hava ne kadar etkili olacak? Afrika tozu ile sisin bir bağlantısı var mı? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de yanıtladı.

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