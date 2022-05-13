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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli isim yakalandı

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Giriş: 13.05.2022 09:18
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 12'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7'si yakalandı.
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