12 Şubat 2024, Pazartesi
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İstanbul eşsiz olsun "Yeniden OIsun"... Murat Kurum'un projelerini tanıttığı yerel seçim klibi büyük beğeni topladı
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarını vatandaşlarla el ele gönül gönüle sürdürüyor. İstanbullu vatandaşların desteği ile emin adımlarla baş koyduğu bu yolda ilerleyen Murat Kurum'un yerel seçim projelerini anlattığı "Yeniden Olsun" klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı.