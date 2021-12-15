15 Aralık 2021, Çarşamba
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İstanbul Boğazı'nda tanker arızası! Son durum ne?
İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. 115 metre uzunluğundaki gemi ekipler tarafından makine dairesinde yapılan çalışmanın ardından çalışır hale getirildi. Geminin hareket etmesinin ardından Boğaz yeniden gemi trafiğine açıldı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.