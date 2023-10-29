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İstanbul Boğazı'nda görkemli kutlama

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Giriş: 29.10.2023 20:30
Güncelleme:29.10.2023 20:30
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde özel etkinliklerle kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100. Yıl Hitabı'nın ardından İstanbul Boğazı'nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.
İstanbul Boğazı’nda görkemli kutlama
İstanbul Boğazı'nda görkemli kutlama
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Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabı!
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