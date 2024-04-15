15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail’in vurabileceği potansiyel hedefler! İsrail misilleme yapacak mı?

İsrail’in vurabileceği potansiyel hedefler! İsrail misilleme yapacak mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2024 13:37
İsrail İran’da hangi stratejik hedefleri vurmayı planlıyor? Gerilimden kim kazançlı çıktı? İsrail yeniden Batı desteğini arkasında aldı, İran’ın kazancı ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seçim sonrası ilk Kabine yarın! İşte gündemdeki maddeler
Seçim sonrası ilk Kabine yarın! İşte gündemdeki maddeler
Akşener’in adayı Dervişoğlu mu?
Akşener’in adayı Dervişoğlu mu?
İsrail’in vurabileceği potansiyel hedefler!
İsrail’in vurabileceği potansiyel hedefler!
Bayraktar ve Tokel’den Hakkari’ye ziyaret
Bayraktar ve Tokel’den Hakkari’ye ziyaret
İran’ın misillemesi ne mesajlar taşıyor?
İran’ın misillemesi ne mesajlar taşıyor?
Teknelerin çarpışma anı kamerada
Teknelerin çarpışma anı kamerada
Yeni hafta hava durumu nasıl olacak?
Yeni hafta hava durumu nasıl olacak?
ABD-İran hattında Türkiye’nin kritik rolü
ABD-İran hattında Türkiye'nin kritik rolü
Ezber bozan İran-İsrail analizi
Ezber bozan İran-İsrail analizi
12 terörist daha avlandı
12 terörist daha avlandı
Kepez Belediye Başkanı tutuklandı
Kepez Belediye Başkanı tutuklandı
İsrail yine göç yolunda vurdu! Refah’a saldırıyı erteledi
İsrail yine göç yolunda vurdu! Refah'a saldırıyı erteledi
Daha Fazla Video Göster