İsrail’in vurabileceği potansiyel hedefler! İsrail misilleme yapacak mı?

İsrail İran’da hangi stratejik hedefleri vurmayı planlıyor? Gerilimden kim kazançlı çıktı? İsrail yeniden Batı desteğini arkasında aldı, İran’ın kazancı ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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