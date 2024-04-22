İsrail’in Gazze’deki sivil katliamı! Türkiye'nin Filistin hassasiyeti | ANALİZ

İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğini vurdu. Ardından da Tahran'dan sınırlı olarak tarif edilen bir karşılık geldi. Peki ama neden yaşandı bunlar? Kim ne kazandı, kim ne kaybetti tırmandırılan bu gerilimle? Detaylar analiz haberimizde...

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