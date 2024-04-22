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İsrail’in Gazze’deki sivil katliamı! Türkiye'nin Filistin hassasiyeti | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 09:38
İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğini vurdu. Ardından da Tahran'dan sınırlı olarak tarif edilen bir karşılık geldi. Peki ama neden yaşandı bunlar? Kim ne kazandı, kim ne kaybetti tırmandırılan bu gerilimle? Detaylar analiz haberimizde...
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