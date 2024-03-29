İsrail’den Halep’e hava saldırısı! 5’i Hizbullah mensubu 38 kişi yaralandı

İsrail, Suriye'nin Halep kentini vurdu. Uluslararası havalimanı yakınlarındaki silah depoları ve fabrikalar hedef alındı. Siviller de dahil olmak üzere 38 kişi hayatını kaybetti.

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