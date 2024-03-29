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İsrail’den Halep’e hava saldırısı! 5’i Hizbullah mensubu 38 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 29.03.2024 23:11
Güncelleme:29.03.2024 23:48
İsrail, Suriye'nin Halep kentini vurdu. Uluslararası havalimanı yakınlarındaki silah depoları ve fabrikalar hedef alındı. Siviller de dahil olmak üzere 38 kişi hayatını kaybetti.
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