İsrail’de namaz kılanlara kanlı saldırı! İsrail baskınlarla neyi hedefleniyor?

Terör devleti İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılanları hedef alması büyük tepki çekti. Meydana gelen olaylarda 205 kişi yaralandı. İsrail Ramazan ayında neden namaz kılan Müslümanları hedef aldı? İsrail bu saldırılarla neyi amaçlıyor? Siyasi krizle boğuşan Netahyahu’nun amacı ne? Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.