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İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: Hazırlığımız var

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Giriş: 11.10.2023 12:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: (İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
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