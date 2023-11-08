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İsrail Mısır'dan Gazze'ye su götüren yardım TIR'ını vurdu

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 10:21
Güncelleme:08.11.2023 10:25
Son dakika haberleri… İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail uçakları Refah Sınır Kapısı’ndan içeri giren ve bir damla suyu muhtaç olan insanlara su götüren yardım TIR'ını vurdu. O görüntüleri A Haber ekranlara getirdi.
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