İsrail Mısır'dan Gazze'ye su götüren yardım TIR'ını vurdu

Son dakika haberleri… İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail uçakları Refah Sınır Kapısı’ndan içeri giren ve bir damla suyu muhtaç olan insanlara su götüren yardım TIR'ını vurdu. O görüntüleri A Haber ekranlara getirdi.

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