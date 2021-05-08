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İsrail Kudüs'te saldırılarını neden artırdı? Saldırıların nedeni siyasi kriz mi?

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Giriş: 08.05.2021 10:52
Güncelleme:08.05.2021 10:56
İsrail polisi namaz kılanlara plastik mermiyle saldırı düzenledi. Kanlı saldırılarda 205 kişi yaralandı. İsrail'in Kudüslülere ve Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik müdahalelerinin altında, Başbakan Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi kriz olabilir mi? Sonuçta 4. kez hükümet kurulamadı. Bir yandan da Netanyahu hakkında yolsuzluk davası devam ediyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademiysen Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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