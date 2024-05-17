Su birikintisinde tehlikeli oyun! Atıl kalan inşaatın temeli tehlike saçıyor

İstanbul Sancaktepe'de atıl bırakılan inşaatın temelinde su birikintisi oluştu. Çocuklar ise hayatlarını tehlikeye atarak biriken suda yüzerken görüntülendi. Durumdan şikayetçi olan çevre sakinleri temelin bir an önce doldurulmasını istiyor.

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