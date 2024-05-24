İsrail ile Almanya arasında tutuklama krizi! Almanya: Netanyahu ve Gallant tutuklanabilir

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. Norveç'in ardından Almanya'dan karara uyacakları yönünde açıklama geldi. Netanyahu ve Gallant haklarında yakalama kararı çıkması durumumda, Almanya'ya girdiklerinde tutuklanacak.

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