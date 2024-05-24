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İsrail için ek tedbir kararı alınır mı? Adalet Divanı'nın İsrail kararı ne olacak?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 24.05.2024 16:17
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin karar bugün açıklanacak. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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