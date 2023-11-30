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İsrail çocuk esirleri dövüyor! Hapishanede neler yaşadılar?

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 16:42
İsrail'in esir aldığı Filistinlilere yaptığı işkence artık tüm çıplaklığıyla ortada. Rehine takası kapsamında serbest bırakılan üç çocuk aylardır demir parmaklıklar ardında mahkumdu. Serbest bırakıldıktan sonra yaşadıkları zulmü ve kabus dolu günleri, A Haber’e anlattılar.
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Kabus dolu günleri A Haber’e anlattılar
Kabus dolu günleri A Haber'e anlattılar
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