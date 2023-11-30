İsrail çocuk esirleri dövüyor! Hapishanede neler yaşadılar?

İsrail'in esir aldığı Filistinlilere yaptığı işkence artık tüm çıplaklığıyla ortada. Rehine takası kapsamında serbest bırakılan üç çocuk aylardır demir parmaklıklar ardında mahkumdu. Serbest bırakıldıktan sonra yaşadıkları zulmü ve kabus dolu günleri, A Haber’e anlattılar.

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