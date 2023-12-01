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İranlı turistler yeni yıla Van'da girecek! Oteller doldu taştı

A Haber
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Giriş: 01.12.2023 16:48
İranlı turistler yeni yılı Van'da geçirecek. Otellerde yılbaşı tatili için doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kentte ne kadar turist gelmesi bekleniyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu Van Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş verdi.
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