01 Aralık 2023, Cuma
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İranlı turistler yeni yıla Van'da girecek! Oteller doldu taştı
İranlı turistler yeni yılı Van'da geçirecek. Otellerde yılbaşı tatili için doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kentte ne kadar turist gelmesi bekleniyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu Van Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş verdi.