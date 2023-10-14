İran’dan net mesaj: İsrail'e karşı tüm senaryolar masada

Bölgede gerilim tırmanırken İran'dan da bir biri ardına önemli açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan’dan İsrail'e operasyon mesajı geldi. Öte yandan Hizbullah'tan "israil" açıklaması geldi. Açıklamada "Zamanı geldiğinde İsrail'e müdahale etmeye tamamen hazırız." denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN