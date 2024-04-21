21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İran'daki saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı

İran'daki saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2024 13:58
İsrail'in cuma günü İran'a düzenlediği saldırının uydu görüntüleri ortaya çıktı. İsfahan kentindeki, hava savunma sistemlerinin hedef alındığı fotoğraflarda yer alıyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, son gelişmeleri Tahran'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’daki saldırının uydu görüntüleri
İran'daki saldırının uydu görüntüleri
Atama kararları Resmi Gazete’de
Atama kararları Resmi Gazete’de
Dünyada ilk kez ve sadece A Haber’de
Dünyada ilk kez ve sadece A Haber'de
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı A Haber’e konuştu
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı A Haber'e konuştu
CIA ve FBI’nın Hollywood ile ilişkisi
CIA ve FBI’nın Hollywood ile ilişkisi
Başkan Erdoğan Irak’a gidiyor
Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor
Mersin-Adana demiryolu hattında YHT molası
Mersin-Adana demiryolu hattında YHT molası
81 ilde Narkoçelik-13 operasyonu
81 ilde "Narkoçelik-13" operasyonu
Dışişleri’nden İsrailli yetkililere tepki!
Dışişleri’nden İsrailli yetkililere tepki!
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
Mardin ve Diyarbakır’da DEM skandalı!
İstanbul’da Gazze diplomasisi!
İstanbul'da Gazze diplomasisi!
Anadolu toprakları tıp kaynakları için önemli
"Anadolu toprakları tıp kaynakları için önemli"
Daha Fazla Video Göster