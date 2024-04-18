18 Nisan 2024, Perşembe
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İran sokaklarında A Haber canlı yayınında müdahale! İran muhabiri Ekber Karabağ o anları saniye saniye anlattı
A Haber canlı yayınına bağlanan İran muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’dan yayın yaptığı ve sokaklarda ki normal yaşam belirtilerinden bahsettiği sırada seyyar satıcı tarafından müdahale edildiğini belirtti. O anları anlatan Karabağ, 17 senedir burada gazetecilik yaptığını ve mesleki zorlukların olduğunu anlattı. Karabağ, “Tam da ciğerciyi anlatıyordum ve hayatın normalliğinden bahsediyordum fakat ciğerci hoşgörülü biri değilmiş niye benim ciğerlerimi çekiyorsun diyerek kameraya müdahale etti” dedi. A Haber İran muhabiri Ekber Karabağ, yaşanan korku dolu o anları saniye saniye canlı yayından anlattı. İşte detaylar...