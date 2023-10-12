İsrail ve Hamas arasındaki savaş 6. güne girerken, İran cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman görüştü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan aktardı.

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