15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Irak'ın kuzeyine hava harekatı | Kandil ve Asos'taki terör hedefleri böyle vuruluyor

Irak'ın kuzeyine hava harekatı | Kandil ve Asos'taki terör hedefleri böyle vuruluyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2021 14:27
Güncelleme:15.10.2021 14:32
TSK, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Kandil ve Asos'taki terör hedefleri vuruluyor. Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı. Ulak, “Operasyon devam ediyor. Hava harekatı Kuzey Irak’ta belirlenen terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonu şu anda devam ediyor. İlk görüntüler geldi. Görüntülerde Kuzey Irak’ta Asos bölgesinde belirlenen terör hedeflerinin vurulma anı görülüyor. Asos bölgesinde yüksek noktalarda çok sayıda terör hedefi bulunuyor. Barınak mühimmat depoları sözde karargahlardan oluşan çok sayıda hedef yerle bir edildi.” İfadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan ’Siyasi Cinayet’ yanıtı
Başkan Erdoğan'dan 'Siyasi Cinayet' yanıtı
Suriye’de yeni operasyon yapılacak mı?
Suriye'de yeni operasyon yapılacak mı?
CHP’li Özgür Özel’in oyunu çöktü!
CHP'li Özgür Özel'in oyunu çöktü!
Irak’ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe açıklaması
Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
Tekstil fabrikasında yangın
Tekstil fabrikasında yangın
CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri
CHP’nin kurduğu başarısız koalisyon hükümetleri
Savcılığa bilgi verecek mi?
Savcılığa bilgi verecek mi?
Polisi sürükleyen sürücü yakalandı mı?
Polisi sürükleyen sürücü yakalandı mı?
2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi
2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi
Üst düzey terörist teslim oldu
Üst düzey terörist teslim oldu
Her şey en berbat oluyor!
"Her şey en berbat oluyor!"
Daha Fazla Video Göster