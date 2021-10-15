Irak'ın kuzeyine hava harekatı | Kandil ve Asos'taki terör hedefleri böyle vuruluyor

TSK, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Kandil ve Asos'taki terör hedefleri vuruluyor. Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı. Ulak, “Operasyon devam ediyor. Hava harekatı Kuzey Irak’ta belirlenen terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonu şu anda devam ediyor. İlk görüntüler geldi. Görüntülerde Kuzey Irak’ta Asos bölgesinde belirlenen terör hedeflerinin vurulma anı görülüyor. Asos bölgesinde yüksek noktalarda çok sayıda terör hedefi bulunuyor. Barınak mühimmat depoları sözde karargahlardan oluşan çok sayıda hedef yerle bir edildi.” İfadelerini kullandı.

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